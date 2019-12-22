تحذير من مستحضرات تجميل "مسرطنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر معهد صحي ألماني من استخدام مستحضرات العناية والتجميل التي تحوي مادتي البارابين والبارافين، اللتين تستخدمان كمواد حافظة في منتجات العناية والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

وقال المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر إن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة.

وأوضح أن هذه المواد تظهر في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم "ميثيل بارابين" “Methylparaben” أو "إيثيل بارابين" “Ethylparaben” أو "بارافينوم ليكويدوم" “Paraffinum Liquidum” أو "زيت معدني" “Mineral Oil”.

ونصح المعهد باختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة لتجنب المخاطر المشار إليها.