أمريكا تحظر منتجات التبغ على المراهقين دون سن الـ21

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علي سهيلالأحد 2019/12/22 02:31 م بتوقيت أبوظبي
أمريكا تمنع بيع التبغ لمن هم دون 21 عاما
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا جديدا يمنع من هم دون سن الـ21 عاما من شراء منتجات التبغ بأنواعها.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على القرار بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي ليصبح بذلك قانونا فيدراليا.
ولن يقتصر الحظر الذي سيتم العمل به ابتداء من صيف 2020 على السجائر العادية فقط، بل سيشمل التدخين الإلكتروني بأنواعه أيضا، بحسب صحيفة "تايمز" الأمريكية.
ويأتي التشريع الجديد مع ارتفاع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بتدخينها، التي أسفرت عن 54 حالة وفاة في الولايات المتحدة.
ووفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يستخدم حاليا أكثر من 27.5% من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ20.7% عام 2018.
وتوصلت دراسة حديثة منشورة بالدورية الأمريكية للطب الوقائي إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.
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