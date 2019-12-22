شابة أمريكية تنفصل عن زوجها وتترك وظيفتها من أجل السفر مع كلبها

قررت فتاة أميركية تدعى فيربراش تغيير نمط حياتها من خلال ترك عملها، والانطلاق في رحلة مع كلبها لزيارة جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تخشى السفر منفردة، لتثبت أنه لا يوجد شىء مخيف حول كونها امرأة وحيدة على الطريق. وشاركت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما، متابعيها البالغ عددهم 104 ألف متابع على انستجرام، رحلتها إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مع كلبها ella.

تحدثت فيربراش إلى موقع Insider حول كيف بدأت رحلتها المنفردة، والأماكن المذهلة التي تراها على الطريق، ولماذا سئمت من الناس الذين يقولون لها إنها مجنونة بالسفر بمفردها. تقول الفتاة الأمريكية :" في البداية رأيت فقط العالم من خلال البرامج التلفزيونية المختلفة حتى قررت السفر عبررحلة فردية إلى جنوب أفريقيا بعد أن أجريت الكثيرمن الأبحاث حول السلامة والمرأة في جنوب إفريقيا، وتنقلت بين كيب تاون وجوهانسبرج لمدة ثلاثة أسابيع ونصف".

وتضيف "والديا كانا مرعوبين من التجربة لكنني علمت أنني سأكون بخير.. وعندما وصلت إلى المنزل قلت أنا قادر تمامًا على فعل أي شيء ".وتشيرالفتاة إلى زيادة شغفها بالسفرحتى قررت شراء سيارة بقيمة 18،000 دولار، وانفاق 10 آلاف دولار لتجديدها من أجل رحلتها، وقسمنا التكلفة مناصفة أنا وصديقى إلا أننى شعرت أنه لا يمكنك القيام برحلة وأنت قدرتك أن تسير بسرعة 100 ميل في الساعة، مع شخص سرعته 50 ميل فقط."

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تقول فيربراش أنها قررت الانفصال وتخلت عن السيارة حتى لا يعتقد أنها كانت تستغله وبدأت البحث عن سيارة فان لايف، حتى اشترت سيارة رحلات بقيمة 24،000 دولار في مايو 2018 وبدأت على الفور في تجديدها.قامت الفتاة بإضافة مطبخ كامل مع ثلاجة وموقد وحوض، وغرفة النوم على سرير كبير يمكن تحويله إلى مقاعد وطاولة، وهناك أيضًا مرحاض.

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