شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تؤدى لـ فشل عملية الحقن المجهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحقن المجهرى واحد من أشهر الطرق التى تساعد على الإنجاب وذلك فى الحالات التى تعانى من مشكلة صحية تعيق مشكلة الحمل بشكل طبيعى، وذلك يلجأ البعض لإجراء عملية الحقن المجهرى.

وحسب ما ذكره موقع sciencedirect فأن بعض حالات الحقن المجهرى تنجح ويكتمل الحمل والبعض منها يفشل لعدة أسباب وهى:

1:عمر الأم يلعب دور كبير فى نجاح أو فشل عملية الحقن المجهرى، فكلما كان عمر المرأة أصغر تنجح تزداد فرص نجاح العملية.

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2:السيدات اللاتي تعانى من بطانة الرحم المهاجرة تكون فرصة نجاح العملية والحمل أقل.

3:إتباع بعض العادات السيئة تؤثر على نجاح العملية والحمل ومنها"المشروبات الكحولية، التدخين، والآثار الجانبية لبعض الأدوية".

4:الحركة الشديدة وعدم اتباع تعليمات الطبيب بعد إجراء العملية قد تسبب الإجهاض.

5: ضعف جودة الحيوانات المنوية قد تؤثر على عملية الحقن المجهرى .

لذلك ينصح دائما بإجراء الفحوصات اللازمة قبل إجراء عملية الحقن المجهرى مع إتباع التعليمات التى ينصح بها الطبيب والالتزام بالجلوس وعدم حمل أشياء ثقيلة حتى لا تسبب الإجهاض.