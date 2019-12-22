شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فائدة الأصبع الصغير في القدم! والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 هل تساءلت يوماً عن ما هي فائدة الأصبع الصغير؟!

للأصبع الصغير فائدة كبيرة فالأصبع الصغير في القدم اليسرى متصل مباشرة الى القلب أما الأصبع الصغير في القدم اليمنى فهو متصل بالكبد. Advertisements فعندما يحدث لك أي ألم في أحد هذين الأصبعين عليك انت تقوم بفركهم. قال تعالى "خلق السموات والارض بالحق وصوركم في احسن صوركم واليه المصير".

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