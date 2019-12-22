شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هشتاج الحوت الأزرق الذي تصدر الترند في عدد من البلدان على تويتر والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 تداول عدد من أهالي مطروح بمناطق الضبعة و سيدي حنيش وكورنيش مرسى مطروح بمصر فيديوهات لصوت يدعون فيه أنه صوت الحوت الأزرق.

وأثار هذا الصوت الخوف لدى الأهالي نظرا لطبيعة مطروح السياحية والتي لا تصلح لمعيشة مثل هذه الحيتان. Advertisements ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الحوت_الازرق ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وأبدى عدد من رواد السوشيال ميديا، استغرابهم من هذه الظاهرة، لاسيما أن مصر لم تشهدها منذ فترات طويلة، كما جاءت بعض التعليقات في إطار ساخر، فيما تداول آخرون العديد من الفيديوهات التي توضح الأصوات المفزعة

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