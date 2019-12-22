كيف تتخلص من انتفاخ البطن؟

الأحد 22 ديسمبر 2019

يعاني الكثير من النساء مشكلة مزعجة وهي انتفاخ البطن، لذا ينصح الأطباء باتباع هذه النصائح للتخلص من هذه المشكلة، كالامتناع عن مضغ العلكة الخالية من السكر وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الأسبارتام لأن المعدة لا تهضمها بسهولة، والأكل ببطء لأن السرعة في الأكل تسبب إبتلاع الهواء مما يؤدي إلى إنتفاخ البطن.



ويعتبر التوتر من أهم أسباب الإنتفاخ لتأثيره الكبير في الجهاز الهضمي، لذا فإن الاسترخاء قبل البدء بالأكل هو الحل الأمثل.

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كما تزيد المشروبات الغازية بأنواعها مشكلة الإنتفاخ، وقد أثبتت الدراسات العلمية أنها تبطئ عملية الأيض مما يساهم في تراكم الدهون في الجسم، ويؤثر في نضارة البشرة ويسرع في ظهور التجاعيد.

إذاً الحل هو في الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالخضار والفواكه الطبيعية والطازجة لتفادي الإنتفاخ والأمور الأخرى المزعجة.