نصائح للتخلص من قشرة الحواجب.. تعرف عليها!

الأحد 22 ديسمبر 2019

تصاب بعض السيدات والفتيات بالقشرة التي تظهر على شعر الحواجب وهو ما يجعلهن يشعرن بالإحراج، فتظهر هذه القشرة مشابهة لوجود تقشر في الجلد الجاف تحت الحواجب، وقد تنتج قشرة شعر الحواجب عن طريق الإصابة بالتهاب الجلد الزهمي أو الإصابة بالصدفية في الوجه.



للتخلص من قشرة الشعر التي تظهر على الحواجب يجب عليك عزيزتي إتباع هذه النصائح:

-إزالة طبقة الجلد الجاف أسفل الحاجب وذلك باستخدام غسول مقشر للبشرة، وادعكي الحاجب برفق باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، يجب عليك غلق عينك عند القيام بذلك لحماية عينك من أي مواد كيمائية.

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-غسل الحاجب باستخدام شامبو الأطفال لأن جلد الحاجب حساس كما يعد شامبو الأطفال آمن لعينيك.

-مسح الحواجب بزيت الأطفال عن طريق وضع القليل منه على قطعة من القطن ومسح الحواجب بها، اتركي الزيت على حواجبك 10 دقائق ثم اغسليه.

-.وضع ملطفات لترطيب البشرة الجافة وتعد أكثر الملطفات تأثيراً هي تلك التي تحتوي على مستخلص الصبار وزبدة الكاكاو.

بجانب ما سبق يجب عليك عزيزتي استعمال المرطبات التي تناسب نوع بشرتك، ويمكنك علاج قشرة شعر الحواجب عن طريق وضع المرطبات بأطراف أصابعك على الحاجب.