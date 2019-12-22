الأحد 22 ديسمبر 2019

الأطفال يحبون أن يكون في غرفتهم إضاءة ما حتى لا تغرق الغرفة في الظلام. يمكنك ان تضيء شمعة ولكن الشمع ليس شيئاً آمناً إذ قد يسبب الحريق .



سنقدم لكم فكرة مذهلة لإضاءة غرفة الطفل .. عبر استخدام قناني زجاجية ومرطبانات وعيدان فوسفورية مضيئة (تجدونها عند محلات one dollar) . لقد صنعت أمي لمبات ملونة رائعة بأقل من 10 دولارات. إليكم كيف تعدونها:

1- أحضر قناني زجاجية ومرطبانات زجاجية ومن ثم قم بتنظيفها.

2- ارتدي قفازات تستعمل لمرة واحدة واجلب مقصاً لقص العيدان المضيئة الفوسفورية.

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3- اجعل العيدان الفوسفورية مائلة لتنشيط المواد الكيميائية المضيئة . والآن قم بحذر بقص أطراف العيدان ودع السائل ينزل الى المراطبين.

4- حاول أن يقع السائل على الجوانب الداخلية للأوعية الزجاجية .. قد تحتاج الى أكثر من عود واحد للمرطبان.

5- ها قد انتهيت.. ينبغي ان ترى المراطبين تشع. يمكنك استعمالها كزهريات في النهار وراقبها في الليل كيف تشع .