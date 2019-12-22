شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات الأساسية لتحضير بطاطا مقلية صحية والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019

من منّا لا يحبّ البطاطا؟ ولكن قد تكون طريقة تحضيرها مضرّة بالصحّة. لسوء الحظ غالبًا ما تُقلى بزيت نوعيته سيئة يعاد استعماله عدة مرات وعلى درجات حرارة مرتفعة جدًا في أغلب الأحيان.



وعلى الرغم من ذلك يصعب علينا رفض هذه السعادة الجميلة. في هذا المقال سنفسّر لكم كيف يمكنكم تحضير البطاطا المقلية في المنزل بثلاث طرق مختلفة وفقًا لوصفات صحية تسمح لكم بتناول البطاطا المقلية من وقت إلى آخر كما سنفصّل لكم النتائج السلبية التي تسببها البطاطا المقلية لجسمنا عندما لا تطهى بطريقة صحية.

البطاطا المقلية التي نشتريها.

من أجل أن تكون البطاطا المقلية صحية أول ما يجب أن تقوموا به هو أن تحضّروها في المنزل. إنها الطريقة الوحيدة لضمان نوعيتها. وهكذا يمكنكم أن تستهلكوا البطاطا المقلية إلى جانب أطباقكم بينما إذا كنتم تشترونها جاهزة عليكم تجنّبها بقدر الإمكان.

البطاطا المقلية التي يقدمونها في أي مطعم هي خطيرة جدًا على الصحة للأسباب التالية:

- تم قليها بزيت من نوعية سيئة (زيت صالح للأكل مصنوع من الصويا المعدّل جينيًا وزيوت نباتية أخرى) تتحوّل إلى دهون مشبّعة ما إن تطهى على حرارة مرتفعة جدًا الأمر الذي يجلب السموم إلى الجسم. إضافة إلى ذلك يعاد استعمال هذه الزيوت عدة مرات.

- لديها مخزون كبير من الدهون لأنها مقلية في كمية كبيرة من الزيت

- البطاطا المستعملة هي في الحقيقة مزيج من البطاطا المهروسة مع مكوّنات أخرى ليست محبّذة للصحة

- تحتوي على كمية كبيرة من الملح المكرر

هذه الخصائص كلها تؤدي إلى تدهور صحتنا:

- ترفع نسبة الكولستيرول والتريغليسريد

- تؤدي إلى زيادة الوزن والسيلوليت

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- تضر بالكبد والكليتين

- تسبب ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية واحتباس السوائل

- تسبب ارتفاع حموضة الجسم التي هي أساس أمراض كثيرة

الخطوات الأساسية لتحضير بطاطا مقلية صحية

من أجل تحضير البطاطا المقلية الصحية واللذيذة عليكم احترام الخطوات التالية :

- اشتروا بطاطا من نوعية جيدة أو من نتاج الزراعة العضوية على ألا تحتوي على النتوء

- استعملوا زيت الزيتون المعصور على البارد

- رشوا عليها ملح البحر من دون إفراط

- استعملوا وعاءًا خالياً من التفلون كالسيراميك أو الزجاج والفولاذ المقاوم اللصدأ (Stainless steel) والحديد المصبوب إلخ.

1) البطاطا المقلية القليلة الحموضة

إليكم حيلة مباشرة من الشرق من أجل إزالة الحموضة من الأطعمة المقلية: أثناء قلي البطاطا أضيفوا خوختين من نوع الأمبوشي إلى الزيت. هذه النبتة الطبية تتمتّع بخصائص استثنائية فهي تمتصّ السموم من دون أن تغيّر الطعم. يجب ألا تأكلوا الخوخ الذي وضعتموه في الزيت ولكن تناولوا حبة نيئة بعد أكل البطاطا للتخلّص من آثارها السلبية.

2) بطاطا مقلية ولكن في الفرن

قطعوا البطاطا إلى أصابع كما لو كنتم ستقلونها ثم ضعوها في صينية يمكن إدخالها إلى الفرن. قبل طهوها ادهنوها جيّدًا بالزيت لكي تصبح مقرمشة. بهذه الطريقة تحصلون على بطاطا مقلية شبيهة بالبطاطا المقلية فعليًا ولكن بكمية أقلّ من الزيت.

3) بطاطا مسلوقة ومقلية

وصفة أخرى لتجنّب امتصاص البطاطا كمية كبيرة من الزيت. تقتصر هذه الطريقة على وضعها في الماء المغليّ لمدة 10 دقائق بعد تقطيعها إلى أصابع لكي لا تكون قاسية. بعد ذلك صفّوها جيّدًا من الماء لكي لا تمتصّ الزيت ثم اقلوها إلى أن تصبح مقرمشة.