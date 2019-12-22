ما لا تعرفه ريجيم "5/2"!

الأحد 22 ديسمبر 2019

ريجيم "5/2" نوع من الحميات الغذائية المريحة للغاية والتي تعتمد على تناول كل ما يريده المرء خمسة أيام في الأسبوع دون قيود مقابل الصيام لمدة يومين، وتهدف هذه الحمية الغذائية لتقليل شعور الاكتئاب المصاحب للتقليل من الطعام.



وتضع معظم أنواع الحميات الغذائية (الريجيم) قواعد صارمة لما يجب أن يتناوله المرء كل يوم وفي كل وجبة، وقد طور باحثان بريطانيان حمية غذائية جديدة تتيح للمرء تناول كل ما تهفو إليه نفسه وبأي كمية يحبها خمسة أيام في الأسبوع على أن يلتزم تماما في اليومين الآخرين.

وذكرت مجلة "فوكوس" FOCUS الألمانية أن طبيبي التغذية ميشيل هارفي وتوني هاول اعتمدا في حميتهما الغذائية التي أطلقا عليها اسم "5/2" على تفادي المشكلات الموجودة في الأنظمة الغذائية الأخرى والتي تأتي مع الكثيرين بنتائج عكسية، إذ أن الالتزام الصارم بالوجبات يجعل بعض الناس يتركون الأمر برمته بعد فترة من الوقت.

Advertisements

وتعتمد حمية "5/2" الغذائية على أن يأكل الشخص كل ما يريد دون حساب السعرات الحرارية للوجبات ودون التخلي عن بعض الأطعمة مثل الأرز والخبز والحلوى طيلة خمسة أيام في الأسبوع مقابل الصوم خلال اليومين الآخرين وتناول كميات قليلة جدا من الطعام وعدم تخطي مستوى معين من السعرات الحرارية.

وأهم ما يميز هذه الحمية الغذائية أنها صالحة للحياة اليومية بمعنى أنها لا تعيق العمل أو الدراسة كما أنها لا تتسبب في حدوث اكتئاب لمن يلتزم بها على العكس من بعض الأنظمة الغذائية الأخرى الأكثر صرامة.

ونقلت مجلة "فوكوس" عن خبيرة التغذية إليزابيث لانغه قولها إن بعض أنواع الحميات الغذائية التقليدية تجعل الجسم بعد نحو أسبوعين في حالة تشبه حالة الجوع وبالتالي فإن المخ يشكل ما يشبه غرفة الطوارئ للتعامل مع هذا التغيير الحاد ويبدأ في تخزين الطاقة وبالتالي يؤثر هذا الأمر عضويا ونفسيا على متبعي الحميات الغذائية.