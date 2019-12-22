لهذا السبب.. قبل النوم لا تنسى إحدى هذه المشروبات السحرية

الأحد 22 ديسمبر 2019

بعد نهار شاق وطويل كل نحتاج إليه هة الراحة والهدوء، لذا إذا كنت عانيت من يوم طويل ومرهق بسبب عملك أو فروضك المنزلية أو دراستك فإليك عدة مشروبات تُكسبك نوم هادئ ومُريح وتبعد عنك القلق والأرق طيلة الليل، وهي:



1- النعناع:

فالنعناع يعالج الالام والتشنجات ويقلل من تهيُج القولون، كما إنه يطهر الجسم ويخفف من تشنجات العضلات، ويطرد النعناع الأخضر الغازات من الجسم ويعطي إحساساً بالبرودة، كما أن له فائدة في التخفيف من آلام المعدة ويستعمل النعناع كمخدر موضعي للجلد ويساعد النعناع الأخضر على العلاج من أمراض القلب والجهاز الهضمي، ويعالج النعناع أمراض الروماتيزم ويفيد النعناع الأخضر في علاج أمراض اللثة.

كما يعتبر النعناع دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام أيضاً مضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم ويعمل على تهدئة الجهاز العصبي ويسكن السعال المستعصي ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب ومزيل للأرق، كما أنه مفيد للسعال والزكام ويقلل من حدة للصداع وهو من أكثر المهدئات الطبيعية المعروفة، لذا حاول تناوله قبل النوم.

2- الزنجبيل:

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فبالإضافة إلى أنه من الاعشاب التي تُصنف على أنها من المهدئات، فهو يساعد على إزالة التهابات المعدة، وينشط الكبد عن طريق مادة الكبريت الموجودة فيه، ويطرد السموم، ويساعد على بناء الدم. ومضاد للغثيان والدوار.

كما يساعد على علاج القولون او التخفيف من امراضه، لانه يوازن البكتيريا الموجودة في القولون التى تسبب المرض.

ويزيد من نسبة المناعة في الجسم، ويساعد على ازالة الارق والاعصاب، وتقوية الذاكرة ويقلل من ضعفه، كما ويعالج امراض الربو والجهاز التنفسي كما يعالج مرض الزكام والبرد ويمنع تجلط الدم في الاوعية الدموية وبذلك يساعد على توسعة الاوعية وهذا مفيد جدا لمرض ضغط الدم ومرض تجلط الدم وايضا يساعد على زيادة القدرة الجنسية، وإذا مزج مع الحليب يكون مركب مفيد جداً.

3- الكموميل:

هو من أفضل الشايات المهدئة حيث أن له مفعول مهديء للاعصاب خاصة لمن يعاني من الأرق حيث يطلق عليه "مشروب للفراش" لمساعدة الشخص على النوم بسلاسة، ويمكن إعداد شاي الكاموميل منزلياً بوضع من أربع إلى خمس زهرات من الكاموميل في كوب ماء مغلي ويترك منقوع قليلاً ثم يشرب شاي الكاموميل لتجد النتيجة المذهلة.