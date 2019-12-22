قل وداعاً للسعال مع هذه الوصفة الطبيعية!

الأحد 22 ديسمبر 2019

الرئتين هي واحدة من أهم الأجهزة التي يعتمد عليها لامداد الجسم بالاوكسجين الكامل , والتي يمكن أن تتعرض باستمرار لمليارات البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والذي يستنشق في الهواء الذي نتنفسه, هذه الكائنات الدقيقة تجعل رئتيك عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي , مثل التهاب الجيوب الأنفية ، و التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وتؤثر هذه الالتهابات على الجهاز التنفسي السفلي.



إذا كنت مدخنا فأنت أكثر عرضة للأمراض الرئة, فالتدخين ليس فقط يسبب الأضرار لرئتيك، ولكن أيضا يقلل قدرة الرئة لديك ، مما يجعل التنفس لديك أكثر صعوبة.

لكن هناك طرق طبيعية لعلاج الرئتين وزيادة قدرتها بعد التدخين سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة :

هذا نظام خاص لمدة ثلاثة أيام ويتألف من ثلاث مشروبات تفعل المعجزات لرئتيك. انها مناسبة لجميع الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل صعوبة في التنفس، والسعال، والتهيج وما شابه ذلك.

اليوم الأول :

Advertisements

في اليوم الأول من العلاج، اشرب كوباً من الشاي العشبي قبل الذهاب إلى الفراش. وبهذه الطريقة، سوف تساعد جسمك على اخراج السموم، فضلا عن منع الإمساك.

اليوم الثاني :

في اليوم التالي، تخلط اثنين من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ. اشرب هذا المزيج قبل وجبة الفطور. الليمون يحتوي على المواد المضادة للاكسدة بوفرة و التي تساعد في تطهير الجسم وتقوية الجهاز التنفسي بأكمله.

اليوم الثالث :

في اليوم الثالث، اشرب كوباً من عصير الجزر قبل الغداء. فالجزر يخفض الحموضة في الدم، وهو أمر مهم للغاية عند إزالة السموم من رئتيك.

يمكنك تكرار هذا الأسلوب ثلاث مرات متتالية ,سوف تشعر بتحسن كبير فقط في 3 أيام من العلاج كما أنه يصبح بإمكانك التنفس بسهولة وتطهير رئتيك من آثار التدخين ، كما أن السعال سوف يقل إلى حد كبير.