ليفربول ينهي عقدة الإنجليز أمام راقصي السامبا بالنيران الصديقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن ليفربول من فك عقدة الأندية الإنجليزية أمام نظيرتها البرازيلية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما فاز على نظيره فلامنجو 1-0، في نهائي النسخة الـ16 للبطولة، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.



وتلقت 3 فرق إنجليزية الهزيمة خلال 3 مواجهات سابقة جمعتها براقصي السامبا على مدار النسخ الماضية من مونديال الأندية، بدءا من نسخته الأولى عام 2000 التي استضافته البرازيل.

وكان مانشستر يونايتد أول ضحية إنجليزية أمام البرازيليين في دور المجموعات للنسخة الأولى، حيث خسر أمام فاسكو دا جاما بنتيجة 1-3، قبل أن يشق الأخير طريقه للنهائي ويخسر أمام مواطنه كورينثيانز بركلات الترجيح.

وبعدها بـ5 سنوات كان ليفربول ذاته هو الضحية الثانية أمام راقصي السامبا، حينما خسر أمام ساو باولو في نهائي النسخة الثانية التي استضافتها اليابان بهدف دون مقابل ليخسر اللقب حينها.

وفي 2012 عاد البطل الأول كورينثيانز ليستعيد لقبه بعد 12 عاما على حساب تشيلسي الإنجليزي، بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

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وكان فلامنجو يمني النفس بمواصلة العقدة البرازيلية أمام الإنجليز، وحصد لقب خامس لراقصي السامبا في البطولة بعد كورينثيانز (2000 و2012) وساوباولو (2005) وإنترناسيونالي (2006)، لكن ليفربول تمكن من ضربه بالنيران الصديقة عبر لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتمكن فيرمينو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك مواطنيه في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، ليمنح فريقه لقبه الأول في البطولة العالمية بعد محاولته الأولى الفاشلة.



