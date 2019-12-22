تحذير للحوامل من تبييض الأسنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مركز ألماني صحي من تبييض الأسنان أثناء الحمل، خصوصا في الثلث الثالث من الحمل، إذ يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

وقال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، ما يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.

ونصح بضرورة إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.