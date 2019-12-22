شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض المعرض للإصابة بها من فصيلة دمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن التعرف على طبيعة فصيلة دمك من أهم الأمور التى يجب عليك القيام بمعرفتها، لأن كل فصيلة دم وطبيعتها توضح حقيقة فرص الإصابى بالمرض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالى، ووفقا لموقع "thehealthy".

هناك بحث منشور فى مراجعات Wiley Interdisciplinary: Biology and Medicine ، والتى تؤكد وتربط مجموعات الدم المختلفة بكل شىء من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف إلى التهابات المسالك البولية وفيروس الورم الحليمى، وفى حين أن أيا من الدراسات قاطعة حول السبب والتأثير وأى مخاطر متزايدة لا تزال صغيرة جدا، فإن البحث يسلط الضوء على أهمية معرفة نوع فصيلتك - A ، B ، AB ، أو يا - وكيف يمكن أن تؤثر على صحتك.

- جلطات الدم..

يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم لأصحاب فصائل الدم التالى AB ، A ، و B ، فدرس باحثون دنماركيون كيف يتفاعل فصيلة الدم مع الاستعداد الوراثى للتخثر الوريدى العميق، أو جلطات الدم فى الساقين السفلية التى يمكن أن تنتقل إلى الرئتين وتصبح مهددة للحياة، وبعد تحليل البيانات الخاصة بنحو 66 ألف شخص على مدار أكثر من 30 عامًا، وجدوا أن الأشخاص أصحاب فصيلة AB أو A أو B لديهم مخاطر أعلى بنسبة 40% من الإصابة بالجلطات الوعائية الوعائية من الأشخاص المصابين بالنوع O ، النوع الأكثر شيوعًا.

- أمراض القلب..

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تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب لأصحاب الفصائل التالية AB و B و A ، وذلك وفقًا لدراسة كبيرة نشرت فى BMC Medicine. بعد متابعة أكثر من 50 ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن لمدة سبع سنوات، فى المتوسط ، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 9% من وفيات القلب والأوعية الدموية يعزى إلى وجود أنواع الدم غير O-.، وأيضا فإن عوامل نمط الحياة مثل الوزن والتدخين والنظام الغذائي.

- سرطان المعدة..

تزداد فرص الإصابة بسرطان المعدة لأصحاب الفصائل التالية A و AB ، فلقد عرف الباحثون لفترة من الوقت أن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم A معرضون لخطر الإصابة بسرطان المعدة، لكن الأبحاث المنشورة في BMC Cancer تظهر أن الأشخاص المصابين بفصيلة الدم AB معرضون أيضًا للخطر، وباستخدام بيانات وراثية من عدد كبير من الحالات والضوابط ، وجد الباحثون أن هناك صلة بين كل من أنواع الدم وسرطان المعدة في السكان الصينيين.

- الخصوبة..

يعانى نسبة كبيرة من أصحاب فصيلة الدم O من مشاكل فى الخصوبة، ولذا يجب عليهم توخى الحذر بشكل كبير.