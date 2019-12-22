شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى الأطفال الرضع من الإصابة بالإنفلونزا.. CDC توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تعليمات ونصائح مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلوانزا، مشيرة إلى الفيروس يتغير باستمرار فيوجد أكثر من نوع من الإنفلونزا يمكنها أن تصيب الإنسان وتحدث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة إذا لم يتم السيطرة عليها.

وأوضح تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن توقيت الإنفلونزا أن هناك إجراءات وقائية للحماية من الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم يجب الحرص عليها للحفاظ على الصحة خلال فصل الشتاء وذروة انتشار الإصابة بالفيروس.

ماذا يجب أن يفعل الشخص لحماية نفسه من الانفلونزا هذا الموسم؟

يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتوفير لقاح سنوي ضد الإنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر كخطوة أولى وأهم في الحماية من هذا المرض.

بالإضافة إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية يمكنك اتخاذ الإجراءات الوقائية اليومية مثل الابتعاد عن المرضى وغسل يديك للحد من انتشار الجراثيم.

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وإذا كنت مصابًا بالفعل بالأنفلونزا فعليك البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة لمنع انتشار الإنفلونزا إلى الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، هناك أدوية وصفة طبية تسمى الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن استخدامها لعلاج مرض الانفلونزا.

ماذا علي أن أفعل لحماية الأخرين من الانفلونزا هذا الموسم؟

يجب أن يحرص كل أفراد الأسرة على الحصول على لقاح الإنفلونزا، ويعد التطعيم مهمًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا وللاتصاقات الوثيقة بينهم.

إذا كان لديك أحد أفراد أسرته يكون معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا وتعرض لأعراض الإنفلونزا فيجب فورا الحصول على العلاج المخصص المضاد للإنفلونزا وتعمل هذه الأدوية بشكل أفضل إذا أعطيت خلال 48 ساعة من تاريخ بدء الأعراض. ويوصى مركز السيطرة على الأمراض بأن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة والذين يعانون من أعراض الإنفلونزا خلال موسم الإنفلونزا يعاملون بالعقاقير المضادة للفيروسات في أسرع وقت ممكن دون انتظار إجراء اختبارات مؤكدة.

ويمكن علاج الأشخاص الذين لا يتعرضون لخطر كبير من الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة بالعقاقير المضادة للفيروسات ، وخاصة إذا كان العلاج قد يبدأ في غضون 48 ساعة.



هل يحتاج بعض الأطفال إلى جرعتين من لقاح الأنفلونزا؟ هل يحتاج بعض الأطفال إلى جرعتين من لقاح الأنفلونزا؟ يحتاج بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 8 سنوات إلى جرعتين من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم، ويحتاج الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين لم يتلقوا فى السابق جرعتين أو أكثر من أي لقاح ثلاثي الأنفلونزا أو رباعي التكافؤ (بما في ذلك لقاح الرش الأنفي) . ما الذي يجب فعله لحماية الأطفال الصغار جدًا من التطعيم؟ ما الذي يجب فعله لحماية الأطفال الصغار جدًا من التطعيم؟

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر معرضون لخطر كبير من مضاعفات الانفلونزا الخطيرة ، لكنهم أصغر من أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا، ولهذا السبب ، فإن حمايتهم من الأنفلونزا مهمة بشكل خاص، فيجب تحصين أي شخص آخر حول الطفل، أيضا، أظهرت الدراسات أن تطعيم الأم أثناء الحمل يمكن أن يحمي الطفل بعد الولادة من عدوى الإنفلونزا لعدة أشهر.