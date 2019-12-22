كيفية التعامل مع الأطفال الانتقائيين لطعامهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - معركة يومية تحدث بين الأطفال وأمهاتهم حول ضرورة تناول الطعام المخصص للطفل في الوجبات الأساسية الثلاثة، حيث تواجه الأمهات انتقاداً من الأطفال على نوعيات الطعام التي تعدها، وذلك بسبب الانتقائية المتعمدة من قبل الأطفال حول ما يفضلون تناوله، وبالتالي تكون النتائج عكسية على صحة الطفل في المقام الأول ونفسية الأم أو من يعد الطعام في المقام الثاني.

التقت "الخليج 365 نت" بالاختصاصيَّ النفسيَّ، قاسم بن عيسى العسيري’ ليقدم لنا نصائحه لتفادي هذه المشكلة...

نصائح للتعامل مع الطفل الانتقائي

- في البداية يجب أن يعلم الوالدين الأسباب الحقيقية وراء امتناع الطفل عن تناول الطعام والسبب الحقيقي أيضاً وراء تفضيله طعام عن طعام آخر.

- من الضروري عدم إجبار الطفل على تناول طعام لا يستسيغه.

- يجب علينا أيضا عدم الانصياع لطلبات الطفل في رفضه تناول الطعام المعد له، ولا بد من الصبر والمحاولة معه بإقناعه وذلك بأن نُبين له الفوائد الصحية التي ستعود عليه إن قام بتناول الوجبة المخصصة له.

- من الأمور المهمة والمفضلة قبل اعداد الطعام للأطفال مشاورتهم فيما يرغبون أن يأكلوا والذهاب معهم إلى التسوق لاختيار المكونات الخاصة بذلك، وإن حصل اختلاف على نوعية الأكل يجب أن تقوم الأم بالاتفاق على اعداد الوجبات المحببة لأطفالها بالتناوب، مع أخذ الوعد بأن يأكل الجميع من الوجبات التي سيتم اعدادها.

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- من المعلوم أن الأطفال يتعلمون بالملاحظة، فقيامك بتناول الوجبات المتنوعة أمام طفلك سيجعله يُقدِم على ذلك عن اقتناع.

- دائماً ما يحب الأطفال التنوع، فكوني خلاقة في ابتكار وجبات ملونة وذات شكل جذاب فذلك يجعل الأطفال يقبلون على تناولها.

- من الممكن أن يكون السبب في انتقائية الطفل لطعامه وجود مشكلة صحية، فعرض الطفل على الطبيب من الأمور الجيدة في حال لاحظتي احتياجه لذلك.

- فرض أوقات لتناول الوجبات ومنع جلب أي طعام بينها وذلك بالاتفاق مع الطفل من الأمور المُعينة على تلافي مشكلة انتقائية الطفل لطعامه.