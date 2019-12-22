أسباب وأعراض وعلاج الإمساك أثناء الرضاعة الطبيعية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - يميل الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إلى أن يكون لديهم عدد أقل من الإمساك والإسهال من الأطفال الذين يتناولون تركيبة صناعية؛ لأن حليب الثدي أسهل في الهضم، وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يعد الإمساك أمراً شائعاً ويمثل نحو 3٪ من زيارات العيادات الخارجية للأطفال، وما يصل إلى 25٪ من زيارات أطباء الجهاز الهضمي للأطفال.

أوضح الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، الأسباب المحتملة للإمساك عند الرضاعة الطبيعية. أسباب الإمساك عند الرضاعة الطبيعية توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، بأن يكون للأطفال حليب الثدي حصرياً حتى 6 أشهر بعد الولادة، خلال هذا الوقت ينصحون بعدم إعطاء أي أطعمة أو سوائل إضافية للطفل؛ إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. بعد أول 6 أشهر، يمكن للوالدين أو مقدمي الرعاية إدخال الأطعمة الصلبة في نظام الطفل الغذائي .

عدم وجود سوائل كافية: تساعد السوائل على تمرير البراز عبر الأمعاء بسلاسة . المرض: يمكن أن تسبب الالتهابات انخفاضاً في شهية الطفل أو تؤدي إلى القيء والإسهال، مما قد يؤدي إلى الجفاف والإمساك. الحالات الطبية التي تؤثر على الجهاز الهضمي: مثل مرض Hirschsprung ، يمكن أن تسبب الإمساك وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى . حجب البراز: قد يتجنب الأطفال عن قصد تمرير براز صلب أو مؤلم، وهو سلوك يشير الأطباء إليه على أنه حجب. الأطفال الذين لديهم طفح الحفاضات قد يحجبون أيضاً لتجنب الألم .

الإجهاد: التعرض لبيئات جديدة أو السفر أو تغيرات الطقس قد يكون مرهقاً للطفل. يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحتهم الجسدية، وقد يؤدي إلى تغيير في تواتر البراز وربما الإمساك . هل تتسبب حمية المرأة المرضعة في الإمساك لدى الرضيع؟ قد تتساءل المرضعات كيف يؤثر نظامها الغذائي على حليبها، وما إذا كان اختيارها للأطعمة يمكن أن يؤثر على صحة الطفل الهضمية، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا تحتاج النساء إلى تجنب الأطعمة المحددة أثناء الرضاعة الطبيعية. Advertisements أعراض الإمساك عند الأطفال البكاء لفترات طويلة

رفض الإطعام

وجود البطن المنتفخ

وجود نزيف في المستقيم تمرير البراز الصلب أو الدموي

البكاء أثناء حركة الأمعاء

تعاني من فقدان الوزن أو زيادة الوزن

تختلف عادات الأمعاء الطبيعية من طفل لآخر. يجب على الآباء ومقدمي الرعاية مراقبة عادات الأمعاء لدى طفلهم وتدوين أي تغييرات. القيام بذلك قد يساعدهم على تحديد متى يحتاجون إلى اصطحاب الطفل إلى الطبيب . علاجات للإمساك: من الممكن علاج الإمساك عند الرضاعة الطبيعية في المنزل باستخدام العلاجات المختلفة: التغييرات الغذائية.

ممارسه الرياضة. تدليك.

حمام دافئ.

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