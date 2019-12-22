كيف يتم نزع سن لبني بطريقة آمنة في المنزل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - يعتبر نزع الأسنان اللبنية في المنزل من الطرق التي يتبعها معظم الأهالي على مبدأ انه لبني وليس دائم، ولا يذهب الطفل لطبيب الأسنان إلا في حالة وجود ألم في الأسنان اللبنية.

التقت "الخليج 365 نت" بطبيبة الأسنان "سارة صدقي" لتقدم لنا بعض النصائح حول هذا الموضوع...

نزع الأسنان اللبنية في المنزل

• يجب على الأم أن تترك أسنان الطفل إلى أن تسقط لوحدها، ويمكن خلعها في المنزل لكن بعد أن تصبح متحركة جداً بدون أي قوة خارجية أو ضغط، لأن خلع الأسنان اللبنية في غير وقتها قد يسبب انحصار في المسافة للسن الدائم ويصعب ظهوره وعلى ذلك يبقى السن مدفوناً وغير قادر على الظهور.

• لا يمكن للام نزع سن طفلها على أنه لبني، لابد من وجود بعض الأسباب التي تبين أن هذا السن جاهز للنزع بالمنزل، مثل وجود حركة قوية ملحوظة في السن وبدأ بمضايقة الطفل.

طرق إزالة السن اللبني ونزعه في المنزل

1. عن طريق اللسان، يتخلخل السن ويكون بدون ألم والخلخلة تساعد على تجهيز السن للخلع عن طريق اضعافه وبالتالي يسهل نزعه.

2. يفضل عدم استخدام الاصبع بالخلخلة لأنه ينقل البكتريا من اليد إلى السن ومحيط الفم.

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3. عن طريق قضم بعض المأكولات القاسية في الأسنان الأمامية كقضم التفاح أو الجزر مع مرور الوقت يضعف السن ويسهل انتزاعه.

4. عن طريق استخدام قطعة من الشاش، في حالة تخلخل السن بشكل كبير يمكن استخدام قطعة شاش بوضعها على السن وتحريكه بقوة أو نزعه مرة واحدة، لا يسبب أي ألم ويمكن أن يصحبه وجود الدم ولكن بوضع شاشة صغيرة لمدة ساعة يتوقف الدم.

5. في حالة عدم قبول أي من هذه الطرق في المنزل، فيفضل زيارة طبيب الأسنان لمعرفة السبب ولخلعه عند الطبيب.

ماذا يجب أن تفعل الأم بالأسنان اللبنية بعد خلعها أو نزعها بالمنزل؟

عادة ما يكون الحل لدى الأم هو رمي السن بطريقة طريفة إلى (عين الشمس) لإسعاد أطفالها، لكن يفضل بعد نزع السن أن يوضع في الحليب والذهاب به للطبيب، لأنه بناء على آخر دراسات أن الأسنان اللبنية يوجد بها خلايا جذعية يمكن أن تُحفظ في بنوك محددة ممكن أن تعالج الأمراض المزمنة على مر الزمان لصاحب السن.