مجموعة من الفواكه الصحية تدعم وتقوي الجهاز المناعى للإنسان

الأحد 22 ديسمبر 2019

تنتشر إصابة الأطفال بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء ذلك الأمر الذي بات يؤرق الأمهات ويزعجهن ويجعلهم في حالة خوفٍ وتوترٍ، لذك تبحث الأمهات عن طرق لتقوية مناعة أسرتهن وذلك لتحصينهم من الأمراض المنتشرة مثل البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض.



هناك مجموعة من الفواكه الصحية التي من شأنها دعم وتقوية الجهاز المناعى للإنسان وحمايته من الأمراض في الشتاء وطوال العام..وهى

الفاكهة البرتقالية اللون:-

حيث أن الفاكهة برتقالية اللون كاليوسفى، والبرتقال، وقرع العسل، والشمام الأصفر، والمانجو، والمشمش، تتميز باحتوائها على فيتامين "أ"، "البيتا كاروتين"، الأمر الذي يساهم في دعم وتقوية الجهاز المناعى وحماية جسم الإنسان من الأمراض.

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فواكه مضادات الأكسدة-

هناك بعض الفواكه التي تتميز باحتوائها على العديد من مضادات الاكسدة كالتوت، العنب، الكريز، التفاح، تساهم في تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم من علامات تقدم السن والشيخوخة.

الحمضيات:-

حيث أن احتواء البرتقال، واليوسفى، والحمضيات بكل أنواعها، على كمية كبيرة من فيتامين " C" والبوتاسيوم، يساعد على تحسين صحة الخلية، وبالتالى تقوية مناعة الجسم.