س و ج .. كل ما تريد معرفته عن عملية استئصال الرحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال الرحم واحدة من أشهر العمليات التى تتعرض لها النساء وتؤثر على حالتهن النفسية، فبعد استئصال الرحم تتوقف الدورة الشهرية ولا يمكن للمرأة الحمل، وضمن سلسلة موضوع "س و ج"، يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن استئصال الرحم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى: س:أسباب استئصال الرحم؟

س:أسباب استئصال الرحم؟ ج: هناك أسباب مختلفة لاستئصال الرحم ومنها: 1:إصابة المرأة بسرطان الرحم وفى هذه الحالة يجب استئصاله منعا لانتشار المرض. 2:الإصابة بالأورام الليفية الحميدة التى تسبب نزيف مستمر وفقر الدم وألك شديد فى الحوض. 3:الانتباذ الرحمى، ومهو من المشاكل الصحية التى تؤثر على الرحم وتحتاج بعض الحالات فيها لاستئصال الرحم. Advertisements 4:تدلى الرحم، من المشاكل التى تؤدى لحدوث مشاكل فى الرحم ويلزم استئصال الرحم فى هذه الحالة. 5:نزيف مهبلى شديد، من الحالات التى يلزم فيها استئصال الرحم. س: ما هى كيف تتم عملية استئصال الرحم؟

س: ما هى كيف تتم عملية استئصال الرحم؟ ج:قد يكون استئصال الرحم عن طرق عملية جراحية بفتح البطن واستئصال الرحم، أو استئصال الرحم بالمنظار. س:نصائح بعد عملية استئصال الرحم؟

س:نصائح بعد عملية استئصال الرحم؟ ج: بعد استئصال الرحم ينصح بالتزام الراحة وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، مع الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر والفيتامينات التى تدعم الصحة، كما ينصح بالدعم النفسى للمريضة بعد اجراء العملية.

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