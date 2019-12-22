هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول فنجانان من القهوة يوميا!

الأحد 22 ديسمبر 2019

لا شك أن كوب القهوة الصباحي لدى الكثير من الناس أمر لابد منه، خاصة هؤلاء الذين اعتادوا عليه فالبعض بدونه قد لا يستطيع التركيز، والعديد من الدراسات العلمية آشارت إلى فوائد القهوة وبالتحديد الكافيين، ولكن يجب معرفة الكم المناسب من تناول القهوة في اليوم.



وبحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة جورجيا بأمريكا، فجاء فيها أن تناول كوبان من القهوة في الصباح يعزز من القدرات الرياضية في الجسم، فالقهوة مشروب هام يعمل على زيادة التركيز خاصة عند الشعور بالتعب أثناء العمل.

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والدراسة التي أجراها الباحثون في الجامعة الأمريكية، اعتمدت على خضوع بعض المتطوعين للإختبارات، حيث كان يشرب المتطوع فنجان القهوة قبل أن يمضي قدما نحو القيام بتمرين معين أو الجري، وتوصلت الدراسة إلى أن الجسم الذي يبلغ وزنه حوالي 70 كيلوجرام فهو بحاجة إلى فنجاين من القهوة، وذلك لأن من يتناول 3 : 7 مليجرام من الكافيين لكل 1 كيلوجرام من وزنه فإن ذلك يساهم في تحسين أداءه الرياضية بنسبة قدرت بحوالي 24 %.

الكافيين هو مادة طبيعية لها تأثير على الجهاز العصبي ومخ الإنسان، وهي مادة بيضاء تستخدم لتحفيز القلب وزيادة إدرار البول، وترجع التجارة فيه إلى العصور الوسطى، ولذا ينبغي عليك تناول المقدار السليم من الكافيين على حسب وزنك كما أوضحت الدراسة، وتجنب تناول كميات كبيرة حتى لا تؤثر سلبا على معدتك أو تؤدي إلى الأرق.