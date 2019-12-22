دراسة: البيض غذاء للدماغ

الأحد 22 ديسمبر 2019

نشرت دراسة كبيرة في مجلة American Journal of Clinical Nutrition عن البيض تطوي الصفحة القديمة والوهم القديم عن البيض والكوليسترول. فقد جمع الباحثون المعلومات المستقاة من 16 دراسة وصل عدد المشاركين في كل تجربة ما بين 1600 شخص و90000 شخص.



وقد تم متابعة الأشخاص الذين تتم التجربة عليهم مدة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات. في هذه الدراسة الجامعة قارنوا بين أولئك الذين أكلوا بيضة واحدة باليوم وبين الذين تناولوا بيضة واحدة مرة في الأسبوع فقط.

Advertisements

فتبين أن تناول بيضة باليوم لم ترفع معدل الإصابة بأمراض القلب ولم تسبب أي نوبة قلبية أو جلطة أو الموت من جراء مشكلة في القلب، بل الواقع انه ظهر في هذه الدراسة انخفاض في نسبة الإصابة بمشاكل القلب حتى.

ويحتوي البيض على الفيتامين B 12 والكولين وهو مادة أساسية للدماغ. الواقع أن أفضل أنواع البيض هو البيض العضوي أو البيض البلدي، فإذا أطعمت الدجاج بزور غنية بـ"الأوميجا 3" أو أطعمتها السمك فسيكون بيضها غنياً بدهون "الأوميجا 3 ".

ولكن الحرارة تؤثر في الأوميجا 3 لذا يفضل أن نأكل البيض مسلوقاً أو مخفوق قليلا وإلا نقليه حتى يجف نهائياً.