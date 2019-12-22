دراسة تكشف عن أفضل دواء لازالة الشحوم من الدم

الأحد 22 ديسمبر 2019

أكدت دراسة جرت في جامعة هارفرد للطب ان افضل دواء لازالة الشحوم من الدم هو استعمال خل التفاح مع السلطة وتناولها وبعد اسبوعين يصبح مستوى شحوم الدم طبيعياً اذا كان عاليا وصاحبه يتناول ادوية.



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ولفتت الدراسة الى انه يجب وقف كل الادوية لازالة الشحوم من الدم، والارتكاز على خل التفاح يستعملونه يومياً عند الغداء والعشاء، او اخذ ملعقة من خل التفاح وشربها ثم تناول قطعة خبز بسيطة وسيكون مفعول خل التفاح رائعاً والدراسة تضمن هذه النتيجة بعدما جرّتها على 5 آلاف مريض مصابون بارتفاع الشحوم في الدم وخلال اسبوعين هبط مستوى الشحوم في الدم الى المستوى الطبيعي.

وبعد فترة الاسبوعين، لا يعود لزوم لتناول خل التفاح بالملعقة او غيرها، بل بوضع القليل من خل التفاح في السلطة عند الظهر او العشاء، وسوف يحافظ المصاب على صحته وعلى الغاء الشحوم في الدم نهائيا.