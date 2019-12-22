شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة تجعل بشرتك كالمخمل في لحظة! والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 ليس الجميع قادراً على التنعم ببشرة ناعمة.. ولكن لا تقلقي! هناك ما سيساعدك في الحصول على البشرة التي تحلمين بها.

هذه وصفة منزلية سهلة نقدمها لك: • نصف ملعقة صغيرة من الكربونات baking soda Advertisements • نصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر امزجيهما معاً ثم ضعي المزيج على وجهك مدة خمس دقائق. اغسلي وجهك بعدها بلطف. بعد ذلك غمسي القطنة في هيدروجين البيروكسايد وامسحي بها بشرتك فهيدروجين البيروكسايد يحمي البشرة من الاسوداد.

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