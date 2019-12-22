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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أبرز مسببات آلام الرأس؟ والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
اكتشف العلماء أسباب آلام الرأس التي يعاني منها الإنسان، وابتكروا طريقة لمكافحتها.
فقد اكتشف علماء من الولايات المتحدة وجود جزيئات عديدة يمكن أن تعيش في جسم الإنسان طليقة. فإذا كان عدد هذه الجزيئات صغيرا، فإنها لا تؤثر أبدا في صحة الإنسان. ولكن كثرتها، تسبب بداية عمليات أكسدة قد تسبب بدورها آلاماً في الرأس.
حاليا لا توجد طريقة لطرد هذه الجزيئات من الجسم. ولكن العلماء يعرفون كيفية تحييدها من خلال تناول كميات كبيرة من فيتامين " C" مع الوجبات الغذائية.
فبفضل هذا الفيتامين يتمكن الجسم من مكافحة هذه الجزيئات بنفسه ومنع تراكمها وكبح زيادة عددها في الجسم. وبحسب قول العلماء فإن هذه الجزيئات تتكاثر في الجسم عندما يعيش الإنسان في ظروف بيئية سيئة وملوثة.
وينصح الخبراء بأن التخلص من هذه الجزيئات المسببة لآلام الرأس يتطلب تناول فيتامين" C" بصورة دورية لتحييد تأثيرها في الجسم. كما يزيلها التجول في الهواء الطلق النظيف.
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