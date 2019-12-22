الأحد 22 ديسمبر 2019

" أنا أكبر بالعمر وبدأ الشيب يغزو رأسي" .. ماذا أفعل؟؟ سؤال يتردد كثيراً حيث قد يبدأ الشعر الرمادي بالظهور في سن مبكرة، وأحياناً يتأخر لكن بجميع الأحوال قد يكون مزعجاً فنلجأ إلى عدة طرق للتخلص من الشيب، وبطبيعة الحال ليس هناك حل جذري لكن هناك حلول لإخفاء الشعر الرمادي أو الأبيض ، إليكم أكثرها شيوعاً ونفعاً، وطبعاً كل طريقة لها سلبياتها وإيجابياتها:



1- تغطية الشيب باستخدام البودرة

- سريعة

- تأثيرها مؤقت

تغطية الشعر بالبودرة لتغيير لونه طريقة معروفة منذ العام 1500، وإذا كنت تبحثين عن تغطية الشيب في عام 2016 و ليس لديك الوقت للذهاب إلى صالون التجميل يمكنك اللجوء إلى البودرة، وكون الشعر الأشيب يكون مائلاً للخشونة تسهل تغطيته بالبودرة المخصصة لهذا الغرض وتعطي نتائج جيدة وأفضل من اللجوء إلى ظلال العيون، فيمكنك باستخدامم هذه البودرة الحصول عبى نتائج ممتازة إلا أنها تزول عند الاستحمام، وبالتالي عليك تجديدها كل يوم تقريباً.

2- تغطية الشيب باستخدام الطلاء Glaze

- تأثيره يمتد حوالي 6 أسابيع، لا يضر الشعر

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- يجب أن يطبق لدى صالون محترف

إذا كنت تبحثين عن طريقة طويلة الأمد لتغطية الشيب، يمكنك اللجوء إلى الطلاء، هذا النوع من المواد له تأثير لطيف يخفض درجة الرطوبة الطبيعية في الشعر لذا عليك مراعاة هذا والحرص على ترطيب شعرك دائماُ، فعليك إضافة بعض من اللون الذي يناسبك إلى هذا الطلاء وتطبيقه على أماكن الشعر الرمادي، يمكنك الحصول على الـ Glaze من الصيدليات لكن أغلب الموجود يأتي بلون شفاف لذا عليك اللجوء إلى صالون التجميل المختص للحصول على أفضل نتيجة.

3- تغطية الشيب باستخدام الصبغة

- يغطي الشيب حتى ينمو الشعر

- يمكن أن يؤذي الشعر- الحفاظ عليه مكلف نوعاً ما

إذا كنت تريدين التخلص من الشيب لأطول مدة ممكنة لابد من اللجوء إلى الصبغة، ويترافق استخدام الصبغة مع الأمونيا للوصل إلى كل خلايا الشعر وتلوينها وضمان ثباته وعد م الاضطرار إلى إعادة صبغ الشعر في فترات متقاربة، الأمر السيء هو أنها تضر بالشعر ومن الصعب تغيير اللون بسهولة إن لم ترضي عن النتائج، وكما هو معروف الشعر الأبيض أو الرمادي يصبح أقسى وأكثر خشونة وبالتالي تلوينه أصعب، فمنالأفضل التوجه إلى المختص وصالون التجميل لصبغ الشعر، وهذا قد يكون مكلفاً نوعاً ما.

وبالطبع يبقى الخيار شخصياً وليس من الضروري تغطية الشيب، فهناك من لا تهتم وتستخدم الشعر الرمادي كأسلوب ونوع من الخصوصية، إما إذا كان إخفاء الشيب يعطيكِ مزيداً من الثقة، اتبعي إحدى هذه الطرق لأفضل نتيجة.