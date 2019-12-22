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تعرفي على أعراض إصابة طفلك بالتهاب اللوزتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوزتين هي كتل من الأنسجة على جانبي الجزء الخلفي من الحلق، واللوزتين هي جزء من الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد في مكافحة العدوى، نتعرف على أسباب التهاب اللوزتين وأعراضه عند الأطفال، وفقا لموقع drugs.

 

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التهاب اللوزتين المتكرر هو عندما يكون طفلك مصابًا بالتهاب اللوزتين عدة مرات في سنة واحدة، أما التهاب اللوزتين المزمن هو عندما يعاني طفلك من التهاب في الحلق يستمر لمدة 3 أشهر أو أكثر.

ما الذي يسبب التهاب اللوزتين؟قد يكون سبب التهاب اللوزتين عدوى بكتيرية أو فيروسية، يمكن أن ينتشر التهاب اللوزتين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال السعال أو العطس أو اللمس. 

يمكن أن تنتشرالجراثيم من خلال التقبيل أو مشاركة الطعام والمشروبات. 

تنتشر الجراثيم بسهولة في المدارس وبين أفراد الأسرة في المنزل.

علامات وأعراض التهاب اللوزتين
  • -الحمى والتهاب الحلق.
  • -غثيان أو قيىء أو ألم البطن.
  • -السعال أو بحة في الصوت.
  • -سيلان أو انسداد الأنف.
  • -بقع صفراء أو بيضاء على الجزء الخلفي من الحلق.
  • -رائحة الفم الكريهة.
  • -طفح على الجسم أو في الفم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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