شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأمراض التي يكشف عنها تحليل صورة الدم الكاملة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبارات الدم تمكن الأطباء من تقييم الحالة الصحية للشخص من خلال تحليل الخلايا والمواد الكيميائية والبروتينات وغيرها من المواد فى دم المريض، يوصى بإجراء بعض الاختبارات بانتظام لمعرفة ما إذا كانت مستويات الدم في بعض الخلايا أو المواد الكيميائية تقع ضمن المعدل الطبيعي، يتم إجراء تحاليل أخرى للمساعدة في تشخيص الحالات الصحية، مثل الحساسية وفقرالدم والسكري.

ووفقا لموقع " webmed" هناك طريقتين نموذجيتين لأخذ عينة من الدم الأولى، تسمى بذل الوريد ، تتضمن رسم قارورة من الدم من الوريد ، عادة على السطح الداخلي لذراعك بالقرب من المرفق.

الثانية، يطلق عليها عصا الإصبع، يتم عن طريق وخز أحد الأصابع بشفرة حادة للحصول على كمية صغيرة من الدم من الشعيرات الدموية تعتمد الطريقة المستخدمة على مقدار الدم اللازم للاختبارالذي تجريه.

Advertisements

ما هى استخدامات اختبارات الدم

يمكن استخدام اختبارات الدم للكشف عن مجموعة واسعة من الأمراض والاضطرابات، كما أنها تستخدم لتحديد مدى نجاح العلاج في العديد من الحالات المختلفة تشمل أنواع المشكلات التي يطلب الأطباء إجراء اختبارات الدم عليها:

الحساسية، فقر دم، الأرصدة الكيميائية في الجسم، مشاكل تخثر الدم، مرض القلب، مستويات الهرمون، عدوى، التهاب، مرض الكلي، التسمم بالرصاص، مشاكل وظائف الكبد، اضطرابات البنكرياس، اضطرابات الغدة الدرقية.

قبل إجراء اختبارالدم يجب الأخذ فى الاعتبارأن هناك العديد من العوامل التى تؤثرعلى نتائج الاختبار، بما في ذلك:

العمر، الجنس، الأدوية الحالية، التاريخ الطبى، الصحة العامة، الحمية الغذائية.