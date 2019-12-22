شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائي صحي بعد التعافي من النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والإقلاع عن التدخين قد يساعد في منع مشاكل القلب، خاصة بعد التعافى من النوبة القلبية، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بنوبة قلبية أو كنت ترغب في الوقاية منها، وفقا لموقع step to health

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2012، وأيضًا أكدت المنظمة أن 80٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكن الوقاية منها.

ماذا تأكل إذا كنت تعاني من نوبة قلبية؟１- الفواكه والخضراوات

وفقا لمؤسسة القلب الإسبانية، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يزيد من مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي تحمي القلب من اضطراب النظم القلبية. أيضا، هذا النظام الغذائي يساعد على خفض مستويات الصوديوم، والتي ترتبط بضغط الدم.

２- زيت الزيتون البكر الممتاز

هذا الغذاء الصحي للقلب هو أساس النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

زيت الزيتون له فوائد صحية كبيرة، حيث تستهلك أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا، جنبًا إلى جنب مع حمية البحر الأبيض المتوسط صحية ومتوازنة ، يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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３- المكسرات

المكسرات هي مصدر للمواد الغذائية الصحية وغنية بالدهون غيرالمشبعة الاحادية أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون غيرمشبعة متعددة مرتبطة بصحة القلب.

كما أنها تحتوي على L- أرجينين (وهو حمض أميني يساعد في إنتاج أكسيد النيتريك ، والذي بدوره يساعد في تنظيم ضغط الدم) وفيتوستيرول (مركبات نباتية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق منع امتصاصه في الأمعاء).

４- الشاي

تحتوي جميع أنواع الشاي على الكاتشين، وهو عنصر يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي عن طريق تثبيط تخليق الكوليسترول ومنع تجلط الدم، كما أنها تحتوي على كيرسيتين ، مما يحسن وظائف الأوعية الدموية.

５- الأسماك الزيتية

أكل الأسماك الزيتية إذا كنت تعاني من نوبة قلبية، فالأسماك غنية بالدهون الصحية للقلب والتي تحمي القلب.