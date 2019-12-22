شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض صامتة عن سرطان القولون أبرزها النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك ما يقرب من 140،000 شخص مصابون بسرطان القولون والمستقيم في أمريكا، ويعد النزيف هو أكثر أعراض سرطان القولون وضوحًا ولكن هناك بعض العلامات الأخرى التي توضح حقيقة الإصابة والتي يجب عليك التعرف عليها، وذلك وفقا لموقع "thehealthy".

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أوضح التقرير أنه في حالة إصابتك بفقرالدم، فهذا الأمر هو أول علامة على حدوث نزيف داخلي، حتى لو لم تلاحظ أي أعراض أخرى لسرطان القولون. هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، وتقول باتريشيا ريموند ، دكتوراه في الطب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في فيرجينيا بيتش، وزميلة في الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إنه ليس من غير المألوف أن ينزف الأشخاص داخليًا لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل ظهور أي شيء في البراز. إذا واجهت أي علامات فقر الدم ، مثل التعب أو شحوب الجلد أو الدوخة، فعليك استشارة الطبيب؛ هذا العرض يمكن أن تكون أيضا أعراض سرطان القولون.

إذا كنت في حالة لا تستطيع خلالها التقاط أنفاسك قهي واحدة من الأثار الجانبية للنزيف الداخلي، وإذا لم تنزف بقوة أو تتقيأ الدم فإن جسمك يضع المزيد من البلازما في الدم دون عمل المزيد من الحديد أو خلايا الدم الحمراء، كما يقول الدكتورريموند. هذا يمنعك من فقدان الدم بكميات كبيرة ولكنه يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، ولهذا السبب قد تلاحظ ضيق في التنفس، أحد أعراض سرطان القولون الذي تم تجاهله.

في حالة إصابتك بالإمساك الشديد لا يوجد ما يدعو للقلق، ولكن إذا أصبحت نوبة متكررة وشديدة ومستمرة ، فقد يكون ذلك أحد أعراض سرطان القولون.