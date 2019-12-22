شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساهم في تنظيف الكبد أبرزها الكركم والجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد هو أكبرعضو في الجسم، ويعمل من أجلك في كل لحظة من حياتك، للتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل المشروبات التي تساهم في تنظيفه والقضاء علي السموم به، وذلك وفقا لموقع " hhdresearch".

-عصير جزر

الجزر بأي شكل من الأشكال رائع بالنسبة لك ولصحتك، وعصير الجزرمع السبانخ وقليل من الماء من المشروبات الهامة والتي تساهم بشكل كبير في تنظيف الكبد، وذلك يرجع إلي احتواء الجزرعلى نسبة عالية من فيتامين أ والذي ثبت أنه يمنع الإصابة بأمراض الكبد. كما أنها مليئة بالفلافونويد والكاروتينات بيتا المضادة للأكسدة. الجزر مفيد لكل جزء من جسمك، لذلك استمتع بعصير الجزر يوميًا.

-الخضروات الورقية..

كالسبانخ والخس والجرجير، والخيار، فيمكنك تناول هذه الأطعمة اما عصير أم سلطة، ويجعل من السهل على الجسم الوصول إلى العناصر الغذائية على الفور بدلاً من الاضطرار إلى هضمها أولاً، ويحفز الخضروات الورقية يساعد على تطهير الكبد بلطف.

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-شاي أخضر..

إذا كنت تبحث عن مشروب رائع فعليك تناول الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة. ويساعد الشاي الأخضر جسمك أيضًا على حرق الدهون وتخفيف العبء عن كبدك، والترطيب الزائد من شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يدعم كبدك أيضًا. حاول ألا تضيف مواد تحلية حتى لا يضطر الكبد إلى التعامل معها أثناء إزالة السموم.

الكركم من التوابل الشائعة في الطعام الهندي، وأيضًا أقوى التوابل التي تدعم الكبد. يمكنك صنع شاي الكركم من الكركم المطحون. يُضاف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى الماء المغلي، ويُطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، والكركم يحمي الكبد من التلف وربما يساعد الكبد على تجديد خلايا جديدة. كما أنه يحارب الالتهابات أو الآثار الجانبية أو حتى الأسباب المحتملة لأمراض الكبد

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-شاي الكركم..