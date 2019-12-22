صحة ورشاقة

تعرف على أهم وأبرز فوائد حبوب الزنك

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القاهرة - لايف ستايل

يحتوي الزنك على العديد من الفوائد الصحية، لكن في حال كنت تعاني من نقص في كمياته، يفضل تناول حبوب الزنك، تعرف عليها في هذا المقال.

يعد الزنك عنصرًا ضروريًا لنظام المناعة الصحي، وإن حدوث نقص فيه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض، قد يوصي الأطباء بتناول حبوب الزنك التي تمتلك فوائد عديدة، تعرف عليها هنا.

يعتبر الزنك المسؤول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، ويساعد على تنشيط نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف.

يمكن أن يحدث نقص الزنك إذا لم يكن هناك استهلاك عالي بما يكفي من الغذاء أو المكملات الغذائية، لذلك قد يقترح طبيبك تناول حبوب الزنك التي تقدم لجسمك فوائد الزنك المطلوبة.
أعراض نقص الزنك

عادة ما يرجع نقص الزنك إلى عدم كفاية الحصول عليه بالغذاء، ولكن قد يكون السبب سوء الامتصاص والأمراض المزمنة مثل السكري، والأورام الخبيثة (السرطان)، وأمراض الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية.

وتشمل علامات نقص الزنك:

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    فقدان الشهية
    فقر دم
    بطء التئام الجروح
    الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما
    إسهال
    تساقط الشعر

قد يزيد نقص الزنك أثناء الحمل من فرص الولادة الصعبة أو المطولة.

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فوائد تناول هذه الأطعمة لـ مرضى نقص المناعة

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