تعرف علي أهم و أبرز فؤائد عسل المانوكا

هناك الكثير من الأمور التي تجعل عسل المانوكا مميزاً عن غيره من أنواع العسل الأخرى، إليك التفاصيل فيما يلي:

ما هو عسل المانوكا؟

عسل المانوكا هو أحد أنواع العسل الذي ينتجه نوع خاص من النحل يعيش في دول معينة (مثل استراليا ونيوزلندا)، ويعتمد هذا النحل في تغذيته على زهرة معينة هي زهرة المانوكا.

مع أن مظهر هذا العسل الذهبي والكثيف لا يجعله يبدو مختلفاً عن عسل النحل العادي، إلا أن تركيبته الكيميائية تجعله يحتوي على مواد مميزة ومختلفة عن باقي أنواع العسل.

فعلى سبيل المثال، يتميز عسل المانوكا باحتوائه على مستويات عالية من مادة الميثيلغلايوكسال، وهذه المادة هي مادة مفيدة جداً تتواجد في كافة أنواع العسل، ولكن عسل المانوكا تحديداً يحتوي على تراكيز عالية منها.

القيمة الغذائية لعسل المانوكا

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ما يجعل عسل المانوكا مميزاً عن باقي أنواع العسل هو محتواه الغذائي الرائع، إذ يعتبر عسل المانوكا غنياً بالمواد التالية: فيتامينات المجموعة ب، النحاس، الكالسيوم، النحاس، الحديد، المغنيسيوم، المنغنيز، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، الأحماض الأمينية.

وقد وجد الخبراء أن عسل المانوكا يحتوي على 4 أضعاف المواد الغذائية الموجودة في العسل العادي بشكل عام.

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