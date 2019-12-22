تعرف علي أهم و أبرز فؤائد ورق العنب

تنمو أوراق العنب على شجرة العنب أو العريش وتحضّر بها أشهى الأطباق مثل محشي ورق عنب الذي اشتهر في البلدان العربية.

ويعتبر الموسم الأفضل لشراء ورق العنب في الفترة الممتدّة بين أواخر فصل الصيف وأوائل فصل الخريف، ويراعى عند شرائه اختيار الأوراق التي لا تحتوي على عيوب أو ثقوب بل عن الورقة الطازجة الكاملة، وغالباً ما تباع أوراق العنب مجفّفة أو قد تباع مجمدة وفي هذه الحالة تحفظ في القسم الأعلى من الثلاجة إلى حين استعمالها.

وفي ما يلي نتعرف إلى أبرز فوائد ورق العنب :

1-مفيد جداً للبشرة بكل أنواعها، ويكفي أن تطحني ورق العنب مع العسل وتضعيه على بشرتك الجافة لمدة 20 دقيقة أو تطحنيه وتمزجيه بعصير العنب إن كانت بشرتك دهنية.

2-ورق العنب غني بالألياف وبالتالي يساعد على الشعور بالامتلاء أسرع.

Advertisements

3-تحتوي أوراق العنب على الكثير من الفيتامينات أهمها الفيتامين A والفيتامين K وبالتالي تساعد في المحافظة على صحّة العظام وتحسّن النظام الهضمي في الجسم.-

4-أوراق العنب غنية بالكالسيوم والحديد مما يحسّن الدورة الدموية في الجسم.

قد يهمك أيضا:

الصنوبر لعلاج الجهاز التنفسى وتنشيط الدورة الدموية

إحدى الحالات الطبية النادرة تتسبب في "اختفاء" العظام من أصابع امرأة وانكماشها