شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استسقاء الساقين.. الوقوف لفترات طويلة والحمل ومشاكل القلب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستسقاء هي حالة مرضية تؤدى إلى تورم في الساقين بسبب تراكم السوائل الزائدة، وهناك العديد من الأسباب المحتملة وراء الإصابة بتلك الحالة قد يؤدي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة إلى تراكم السوائل الزائدة في القدمين والكاحلين والساقين السفلية.

ووفقا لموقع " drugs" يمكن أن تضعف الصمامات الصغيرة داخل عروق الساقين ، مما يسبب مشكلة شائعة تسمى القصور الوريدي، هذه المشكلة تجعل من الصعب على الأوردة ضخ الدم مرة أخرى إلى القلب ، وتؤدي إلى الدوالي وتراكم السوائل.

تزيد أمراض الرئة المزمنة ، بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن ، من الضغط في الأوعية الدموية التي تؤدي من القلب إلى الرئتين، هذا الضغط احتياطي في القلب ارتفاع الضغط يسبب تورم في الساقين والقدمين.

قصور القلب الاحتقاني ، وهي حالة لم يعد القلب يضخ فيها بكفاءة ، يسبب تراكم السوائل في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم غالبًا ما يكون التورم أكثر وضوحًا في القدمين والكاحلين.

يمكن أن يسبب الحمل استسقاء في الساقين حيث يضغط الرحم على الوريد الأجوف ، وهو وعاء دموي رئيسي يعيد الدم إلى القلب من الساقين، احتباس السوائل أثناء الحمل يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالة أكثر خطورة تسمى تسمم الحمل.

انخفاض مستويات البروتين في الدم الناجم عن سوء التغذية والكلى وأمراض الكبد يمكن أن تسبب استسقاء ، تساعد البروتينات على الاحتفاظ بالملح والماء داخل الأوعية الدموية حتى لا يتسرب السائل إلى الأنسجة، في حالة انخفاض نسبة البروتين في الدم ، الذي يطلق عليه الألبومين ، يتم الاحتفاظ بالسوائل وتحدث الورم ، خاصة في القدمين والكاحلين والساقين السفلية.

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الأعراض

تختلف الأعراض حسب نوع الاستسقاء فى القدم وموقعها بشكل عام ، سيتم تمديد الجلد فوق المنطقة المتورمة ويصبح شكله لامعا، يمكن أن تكون تلك الحالة مؤقتة أو دائمة ، ويمكن أن تأتي وتذهب حسب السبب.

الوقاية

الطريقة الوحيدة لمنع الاستستقاء فى الساقين هي منع السبب، التدخين هو السبب الرئيسي لمرض الرئة المزمن، يحدث قصور القلب الاحتقاني في أغلب الأحيان بسبب مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم أو شرب الكثير من الكحول، لتجنب تورم الساق في الرحلات الطويلة ، يجب الوقوف والتجول كثيرًا.

علاج استستقاء القدم

يركز علاج الاستستقاء على تصحيح سبب تراكم السوائل، اتباع نظام غذائي قليل الملح يساعد عادة، يجب أيضًا تجنب شرب الكثير من السوائل، إذا لم تكن تعاني من ضيق في التنفس ، ارفع ساقيك فوق مستوى قلبك لعلاج الورم، قد يقترح الطبيب أن تأخذ جرعة منخفضة من مدر للبول (حبة ماء).

لتورم القدمين والكاحلين بسبب الحمل ، يجب على المرأة الحامل رفع ساقيها وتجنب الاستلقاء على ظهرها للمساعدة في تحسين تدفق الدم وتقليل التورم.