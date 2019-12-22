شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلوث الهواء يجعلك شخصا انتحاريا؟ دراسة علمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الباحثون من أن تلوث الهواء يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للصحة العقلية، ويؤدى إلى أفكار انتحارية.

وحذرت دراسة عالمية جديدة من ارتفاع معدلات الانتحار بين الأشخاص الذين يعانون من تلوث الهواء، حيث أشار الباحثون وفقا لمجلة " Environmental Health Perspectives" إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للصحة العقلية، مما يؤدى إلى أفكار انتحارية بين الناس.

يوضح الباحثون أن أصغر الجسيمات من الهواء يمكن أن تصل إلى المخ عبر مجرى الدم والأنف، ويمكن أن يسبب الهواء الملوث عندما يتم استنشاقه التهابًا في الدماغ ، وإلحاق الضرر بالخلايا العصبية ويسبب تغييرات في إنتاج هرمون الإجهاد، الذي يرتبط بصحة عقلية سيئة.

وربط البحث الاكتئاب بجزيئات تلوث الهواء التى يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر، حيث توضح أن الأشخاص الذين تعرضوا لزيادة قدرها 10 ميكروجرام لكل متر مكعب لمدة عام أو أكثر كانوا أكثر عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بالاكتئاب، واقترحت الدراسة على خفض مستوى تلوث الهواء قد يمنع الناس من أن يصابوا بالاكتئاب.

وقد ربطت دراسات سابقة أيضًا تلوث الهواء بارتفاع معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المراهقين، كما وجد أن تلوث الهواء يسبب انخفاضًا فى الذكاء والخرف.





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الأمراض العقلية التى تؤدى إلى الأفكار الانتحارية تشمل الاكتئاب واضطرابات الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية واضطراب ثنائي القطب، وانفصام الشخصية واضطرابات القلق.

التجارب المؤلمة مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال أو الاغتصاب أو الإيذاء البدني، قد تؤثر أيضًا على الشخص لقتل نفسه.

تعاطي المخدرات والكحول يمكن أن يجعل الشخص الذي يشعر بالانتحار أكثر اندفاعًا، وبالتالى التأثير عليه لقتل نفسه.

هذا سبب رئيسي آخر للانتحار خاصة بين الشباب، قد يقرر الشخص الانتحار في مواقف مثل فقدان الوظيفة أو المشكلات المالية أو الفشل الأكاديمي أو التنمر أو الإهانة أو إنهاء علاقة رومانسية.

كانت هناك العديد من حالات الانتحار بسبب الألم المزمن أو المرض، فالشخص الذي يعاني من الألم المزمن أو المرض غالباً ما يعاني من اليأس ويقرر قتل النفس لإنهاء المعاناة.