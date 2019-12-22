شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجات العاملات يعشن فترة أطول بعد التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديدة أن النساء اللائى يعملن باستمرار خلال سنوات الزواج الأولى يتمتعن بصحة بدنية أفضل من نظرائهن غير العاملات مع بلوغهن سنوات العمر الذهبي.





النساء العاملات

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وقالت الدكتورة "جنيفر كابوتو"، الأستاذ فى "معهد ماكس لانك للبحوث الديموغرافية" فى ألمانيا :" إن الزوجات العاملات كن أقل اكتئابًا خلال العقود المقبلة عندما دخلن في سن الشيخوخة ، عشن عمرا أطول ".



وأضافت " كابوتو" ، فى ورقة بحثية نشرت فى مجلة" ديمغرافيا" :" ذهبت العديد من النساء في هذه الدراسة إلى العمل في الحقول ذات المكانة المنخفضة أو التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا.. ربما يكون هذا هو الوضع الذي يشير بشكل خاص إلى أنه على الرغم من هذه الظروف الأقل إنصافًا ، فقد كن أكثر صحة في وقت متأخر من الحياة مقارنة بالنساء اللائي لم يعملن خارج المنزل".



وقام الباحثون بتحليل بيانات من المسح الطولى الوطنى للنساء فى الولايات المتحدة.. وبدأ المسح في عام 1967 مع حوالي 5،100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 عامًا ، وتابعهن حتى بلغن 66-80 عامًا في عام 2003.. وأظهرت تحليلاتهم أن النساء اللائي عملن بانتظام مقابل أجر خلال العشرين عامًا الأولى من الدراسة أبلغن عن وجود قيود على الصحة البدنية وأعراض الاكتئاب أقل عند بلوغهن سن 16 عامًا مقارنة بالنساء اللائي لم يعملن مقابل أجر ، بما في ذلك ربات البيوت .. وكان لديهن خطر أقل بنسبة 25 في المئة للوفاة بحلول عام 2012.

