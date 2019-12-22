شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعافى من إصابة العضلات وإجهادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراوح إصابات العضلات من التقلصات البسيطة إلى الإجهاد، ويعتمد الوقت اللازم للتعافى من إصابة فى العضلات على عدة عوامل منها نوع وحجم الإصابة، وصحة الشخص وحالته البدنية، والنظام الغذائى الذى يتبعه، وفقا لموقع step to health. ما هى إصابة العضلات؟تتراوح إصابات العضلات من التقلصات البسيطة إلى إجهاد العضلات.

الثلج مفيد أيضا للإصابات بسبب تأثيره على تضييق الأوعية، وبالتالى فهو يقلل من تدفق الدم في المنطقة المصابة، ويعمل كمسكن للألم ومضاد للالتهابات، ورفع الجزء المصاب لأعلى يساعد أيضا على تسريع التعافى. ２- الراحة للشفاء من إصابة العضلاتإذا كنت تستريح بما فيه الكفاية فسوف تلتئم بسرعة، غالبًا ما تكون مجرد إصابة في العضلات، وهذا هو السبب في أن عدم المبالغة في إفراط استخدام العضلات كافية لاستردادها في أسرع وقت ممكن.

نصائح تساعدك على التعافى من إصابة العضلات:

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ومع ذلك يجب أن تعلم أن الراحة تمنع الإصابة من التكرار في المستقبل أو أن تصبح مزمنة.

ويجب عليك القيام بالتمارين التى تحتاجها لاستعادة كتلة العضلات وتقوية عضلاتك. وإذا لم تقم بذلك فإنك تواجه خطر التعرض لإصابة أخرى في نفس المكان.



