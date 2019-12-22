شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب التهاب البنكرياس الحاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البنكرياس الحاد هو حالة مرضية مفاجئة تصيب هذا العضو الحساس للغاية، فهو الغدة الكبيرة الواقعة في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، وتنتج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات.

في التهاب البنكرياس تبدأ الإنزيمات التي يتم إطلاقها عادة فى الجهاز الهضمي في إتلاف البنكرياس نفسه، وتصبح الغدة منتفخة وملتهبة يتم إطلاق المزيد من الإنزيمات في الأنسجة المحيطة ومجرى الدم، وفقا لما ذكره موقع"healthline".

ونتيجة لذلك يبطئ الهضم ويصبح مؤلمًا، ووظائف الجسم الأخرى يمكن أن تتأثر، ويمكن أن يتضرر البنكرياس بشكل دائم وندوب إذا كانت النوبات شديدة أو طويلة أو متكررة.

ومن غير المعروف بالضبط لماذا تبدأ الإنزيمات في إتلاف البنكرياس، ولكن هناك العديد من الأسباب المعروفة لالتهاب البنكرياس الحاد.

واحدة من الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب البنكرياس الحاد هو حصى في المرارة، فيمكن لحصوات المرارة التي تهرب من المرارة أن تمنع القناة البنكرياسية، وعندما تصبح القناة البنكرياسية مسدودة لا يمكن أن تتدفق الإنزيمات بشكل صحيح، ويمكنهم العودة إلى البنكرياس مما يؤدى إلى التهابه.

السبب الرئيسي الآخر لالتهاب البنكرياس هو تعاطي الكحول بشكل كبير، والكحول جنبا إلى جنب مع التدخين يزيد من خطر التهاب البنكرياس الحاد.

Advertisements

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب البنكرياس في بعض الأحيان:

استخدام أي من مجموعة واسعة من الأدوية، مثل عقار السلفا، حبوب الماء، مثبطات المناعة، الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، عملية جراحية في البطن، صدمة شديدة، حالات التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم أو الدهون الثلاثية، بعض الالتهابات، مثل النكاف أو التهاب الكبد الفيروسي

اعراض التهاب البنكرياس الحاد.

أكثر أعراض التهاب البنكرياس الحاد شيوعًا هو ألم البطن العلوي يمكن أن تتراوح من مقبولة إلى شديدة. ويحدث الألم عادة في منتصف الجسم، أسفل الأضلاع مباشرة، ولكن في بعض الأحيان يشعر على الجانب الأيسر أو الأيمن، يمكن أن تشع في الظهر أو الجناح أو الصدر أو أسفل البطن. ويصل الألم إلى أقصى شدة بسرعة ، غالبًا في غضون 30 دقيقة.

وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الحاد: قيء وغثيان، فقدان الشهية، انتفاخ البطن، وفي الحالات الشديدة قد تتطور الحمى وصعوبة التنفس والضعف والصدمة.

وغالبًا ما يختفى التهاب البنكرياس الخفيف إلى المعتدل في غضون أسبوع واحد لكن الحالات الشديدة يمكن أن تستمر عدة أسابيع.

إذا حدث ضرر كبير للبنكرياس في نوبة واحدة حادة أو عدة نوبات متكررة فيمكن أن يحدث التهاب البنكرياس المزمن.