5 فوائد هامة لتناول السماق .. اعرفها ومتستغناش عنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات فأن السماق من أكثر أنواع التوابل التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض ، فضلا عن ذلك فأن له فوائد عديدة للوقاية من الأمراض السرطانية، وحسب ما ذكره موقع Seaofherbs فأن فوائد السماق هى:
1: يعتبرالسماق من أشهرأنواع التوابل التى تحتوى على نسبة عالية من العناصروالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى.
2:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحله دور فعال فى الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات واضطرابات المعدة.
3:له دور فعال فى الوقاية من الأمراض السرطانية والأورام التى يتعرض له البعض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.
4:يحتوى السماق على بعض الفيتامينات التى تعمل على علاج تشنجات البطن وألم الحيض حيث أنه يعمل على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب.
5:يعتبرالسماق من أفضل أنواع التوابل التى تحافظ على صحة الكلى وتعمل على تفتيت الحصوات والالتهابات.
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