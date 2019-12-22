شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول لقاح للوقاية من الإيبولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم للمرة الاولى على مصل للوقاية من فيروس الايبولا القاتل بعد انتشاره فى الكونغو.



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وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى بيان أن المصل ويسمى "ارفيبو" تم تطويره من قبل مؤسسة ميرك ويحمى من المرض الناجم عن فيروس الإيبولا والذى يصيب البشر فى عمر 18 عاما فأكثر.



يذكر أن حالات الإصابة بالمرض الناجم عن فيروس إيبولا نادرة للغاية فى الولايات المتحدة وعادة ماتحدث حين يصل الاشخاص المصابون بالفيروس بالفعل إلى البلاد أو حين يصاب العاملون فى الرعاية الصحية أثناء علاج المصابين بالمرض.