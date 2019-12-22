صحة ورشاقة

"FDA" توافق على أول لقاح للوقاية من الإيبولا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول لقاح للوقاية من الإيبولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم للمرة الاولى على مصل للوقاية من فيروس الايبولا القاتل بعد انتشاره فى الكونغو.
 

84f8852ce3.jpg

Advertisements

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى بيان أن المصل ويسمى "ارفيبو" تم تطويره من قبل مؤسسة ميرك ويحمى من المرض الناجم عن فيروس الإيبولا والذى يصيب البشر فى عمر 18 عاما فأكثر.
 

ddb1d27adf.jpg

يذكر أن حالات الإصابة بالمرض الناجم عن فيروس إيبولا نادرة للغاية فى الولايات المتحدة وعادة ماتحدث حين يصل الاشخاص المصابون بالفيروس بالفعل إلى البلاد أو حين يصاب العاملون فى الرعاية الصحية أثناء علاج المصابين بالمرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "FDA" توافق على أول لقاح للوقاية من الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا