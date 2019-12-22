فيديو معلوماتى.. فوائد كثيرة لتناول اليوسفى أبرزها محاربة السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوسفى ثمرة موصى بها للعديد من الأشخاص، لحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات، التى يمكن أن تساعدك على مواجهة الأمراض مثل السرطان والأنفلونزا وغيرها. ونقدم فى التقرير التالى أهم 10 فوائد لليوسفى، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى livinginperu وتشمل: 1- السرطان

1- السرطان وفقًا لبعض الدراسات اليوسفى يمكن أن يحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد والثدى. 2- مشاكل الكوليسترول

2- مشاكل الكوليسترول تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الكوليسترول السيئ وتعزيز الجيد. 3- ضغط الدم

3- ضغط الدم يحافظ على ضغط الدم الطبيعى. Advertisements 4- فقدان الوزن

4- فقدان الوزن مصدر كبير للألياف ويجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول. 5- نظام المناعة الصحى

5- نظام المناعة الصحى فيتامين "سى" فى اليوسفى يمنع نزلات البرد. 6- بشرة

6- بشرة تناوله بانتظام يجعل البشرة أكثر صحة وتوهجا. 7- مضادات الأكسدة

7- مضادات الأكسدة يوفر لأجسامنا 80% من مضادات الأكسدة التى نحتاجها. 8- علاج الجروح

8- علاج الجروح زيت اليوسفى مفيد فى نمو الخلايا والأنسجة الجديدة، وهذا يساعد فى التئام الجروح بشكل أسرع. 9- نمو الشعر

9- نمو الشعر اليوسفى غنى بفيتامين E و B12، الضرورية لنمو الشعر بشكل صحى ولامع وقوى.

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