شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الفشل الكلوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوى من أصعب الأمراض التى تهدد الحياة بالخطر وهى آخر مراحل التهاب الكلى، حيث إنه يسبب تعبا شديدا وإرهاقا، وكثرة التبول مع شحوب الوجه وقد يحتاج المريض لزرع كلى.

وحسب ما ذكره موقع kidney فينصح باتباع بعض الخطوات لحماية الكلى من الالتهابات والفشل، ومنها:

1: إذا كنت مريض سكر فينصح بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع قياس السكر باستمرار، فقد أثبتت الدراسات أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يؤثر على صحة الكلى.

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2: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة، حيث انها تؤثر على صحة الكلى.

3: فى حالة إصابتك ببعض الحصوات أو الأملاح على الكلى ينصح بعلاجها على الفور مع الإكثار من شرب المياه وذلك لحماية الكلى من أى مشاكل يتعرض لها.

4: الابتعاد عن تناول المسكنات والأدوية إلا تحت إشراف الطبيب حتى لا تتعرض للالتهابات والمشاكل.

5: إذا كنت مريض ضغط مرتفع فينصح بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، فالضغط العالى قد يسبب مشاكل عديدة فى الكلى.