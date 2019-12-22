شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل جهازك المناعى أقوى إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الشخص الذي يعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى توخي الحذر الشديد بشأن تقوية وظيفته المناعية.

ويشبه الجهاز المناعي آلية المحارب التي تحمي الجسم من أنواع مختلفة من الأمراض والالتهابات، ولكن ماذا يحدث لهذا النظام عندما يكون الشخص مصابا بالسكري؟

يجيب الباحثون أنه في حالة مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي خلايا بيتا في البنكرياس، مما يجعله غير قادر على إنتاج الأنسولين، وهو هرمون ينظم كمية الجلوكوز في دم الشخص.

أما داء السكري من النوع 2، فيحدث بسبب نقص الأنسولين المنتج في الجسم بالإضافة إلى مقاومة الجسم للأنسولين الخاص به مما يجعله غير صالح للاستخدام، وكلاهما يؤثر على الجهاز المناعي بطرق متعددة.

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ومرضى السكري ، سواء كانوا من النوع الأول أو الثاني ، معرضون للعديد من الأمراض والالتهابات ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء المحدود للغاية لخلايا الدم البيضاء (WBCs) في الجهاز المناعي للجسم.



تعزيز الجهاز المناعي لمرضى السكر تعزيز الجهاز المناعي لمرضى السكر

وفقا لموقع "researchgate" يمكن لمرضى السكري تعزيز نظام المناعة لديهم بشكل طبيعي ببساطة عن طريق إضافة عدد قليل من الأطعمة الأساسية في نظامهم الغذائي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام و النوم الجيد، والقضاء على العادات مثل التدخين والشرب، ويمكن تناول النظام التالى :





الفواكه الطازجةالفواكه تعزز الصحة بشكل كبير خاصة البرتقال والجريب فروت وغيرها من ثمار الحمضيات فهى تحتوى على البوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف، بجانب التفاح.

يمكن أن تساعد المكسرات أيضا مثل اللوز والتوت وحتى بعض الخضروات المورقة الخضراء على تعزيز المناعة.





البصل والثوم غنية بالمواد المضادة للاكسدة وتقوي جهاز المناعة لديك، كما يمكن أن يقلل حتى من خطر بعض أنواع السرطان.



