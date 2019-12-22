فوائد القرنفل على صحة الجسم أهمها تعزيز المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر القرنفل واحد من اشهر أنواع التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما أنه يدخل فى علاج العديد من الأمراض ، وحسب ما ذكره موقع verywellhealthفإن فوائد القرنفل هى:
1- يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
2- يحتوى القرنفل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الالتهابات.
3- يحتوى القرنفل على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان"القولون، البروستاتا، الثدى،المعدة".
4- يحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تقاوم البكتيريا والفيروسات وتحد من الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.
5- تناول القرنفل يساعد على تعزيز صحة العظام والعضلات ويحد من خطر الاصابة بالكسور وهشاشة العظام.
6- يحتوى القرنفل على بعض الخصائص التى تساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم ، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.
7- يحافظ على صحة الكبد ويعمل على تنقيته ووقايته من الفيروسات والسموم.
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