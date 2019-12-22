شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب باطن المقلة مرض نادر يصيب العين ويهدد بالعمى.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب باطن المقلة هو حالة مرضية نادرة يحدث داخل العين، ويؤثر على السائل الزجاجي وهو مادة واضحة تشبه الهلام، ويمكن أن يمتد الالتهاب ليشمل الأنسجة المحيطة المسئولة عن الرؤية، وفي معظم الحالات تسبب العدوى هذا الالتهاب، وفقا لما أكده موقع "Harvard health".

والعدوى التى يمكن أن تكون سبب ذلك هى البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الطفيليات. وتنجم معظم الحالات عن الالتهابات البكتيرية التي تتبع جراحة العين على سبيل المثال، وقد تتبع الحالة إجراء لعلاج إعتام عدسة العين أو الجلوكوما، ويمكن للبكتيريا أيضًا أن تدخل العين من خلال إصابة تخترق العين، في كثير من الأحيان، ويمكن أن تنتقل العدوى من أماكن أخرى في الجسم إلى العين عبر الدم.

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الأعراض الأكثر شيوعًا هي فقدان البصر والألم، وهناك أعراض إضافية تعتمد على ما تسببه عدوى العين، منها:

التهاب باطن المقلة بعد العملية الجراحية: السبب الأكثر شيوعا لهذه الحالة هو العدوى البكتيرية، وهذه المشكلة الخطيرة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان دائم للرؤية.

انخفاض كبير في الرؤية في العين المصابة، ألم في العين يزداد سوءًا بعد الجراحة، عيون حمراء، تورم الجفون.