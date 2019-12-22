شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين "د " وحده لا يمنع الإصابة بالكسور..دراسة بحثية تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يساعد تناول الكالسيوم وفيتامين د كبارالسن على الحد من خطرالإصابة بكسور في العظام، لكن فيتامين (د) وحده لا يؤدي المهمة، وفقا لدراسة جديدة .

ووفقا لموقع" Harvard health" وجد تحليل 28 دراسة سابقة أن البالغين الأكبر سناً الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين (د) في الدم كانوا أقل عرضة للإصابة بكسرفي الفخذ أو كسر آخرعلى مدى 5 إلى 15 سنة.

لكن الصورة كانت مختلفة في الدراسات التي اختبرت بالفعل آثاراستخدام مكملات فيتامين (د)، لم يعثروا على دليل على أن فيتامين (د) وحده قلل من خطر تعرض كبار السن لخطر الكسور.

في المقابل، أظهرت التجارب التي اختبرت مزيجًا من الكالسيوم وفيتامين د آثارًا وقائية متواضعة، وقال الباحث الكبير الدكتور روبرت كلارك، أستاذ علم الأوبئة وطب الصحة العامة في جامعة أكسفورد في إنجلترا.: "الجمع بين العلاج مع كل من الكالسيوم وفيتامين (د) يقلل من خطر كسرالورك بنسبة السدس، وكان أكثرفائدة من تناول جرعات قياسية من فيتامين (د) وحده".

النتائج، التي نشرت ليست الكلمة الأخيرة في تأثير فيتامين (د) والكسور، تقوم بعض التجارب المستمرة بفحص جرعة عالية من فيتامين (د) لدى الأشخاص الذين يتعرضون لخطر متزايد لكسر العظام لكن في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أنه يعمل، وفقًا لكلارك.

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وتشير التقديرات إلى أنه بعد سن 50 عامًا ، فإن نصف النساء وربع الرجال سيكسرون العظام بسبب هشاشة العظام، الكالسيوم ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية ، في حين أن فيتامين (د) يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويدعم وظيفة العضلات اللازمة لتجنب السقوط.

وقال كيتشن ، وهو أيضا أستاذ مساعد في علوم التغذية بجامعة ألاباما في برمنجهام: "من المتوقع أن يمنع فيتامين (د) والكالسيوم وحدهما من حدوث كسور".

للمساعدة في الحفاظ على كتلة العظام والحفاظ على قوة العضلات ، يحتاج الناس إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية التي تجعل الجسم يتحرك ضد الجاذبية مع البقاء في وضع مستقيم مثل الركض أو القفز على الحبل أو الرقص في الحفاظ على كثافة العظام، التمرين الذي يبني قوة العضلات أو يحسن التوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر السقوط.

إذا كنت لا تتناول الكثير من منتجات الألبان والخضروات الخضراء والأطعمة المدعمة بالكالسيوم ، فقد تحتاج إلى مكمّل إضافي.

وفقًا للدراسات البحثية أنه يجب على البالغين الذين تقل أعمارهم عن 51 عامًا السعي للحصول على 1000 ملج من الكالسيوم يوميًا بالنسبة لفيتامين (د) ، يجب أن يحصل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا على 400 إلى 800 وحدة دولية (IU) يوميًا ، بينما يحتاج كبار السن من 800 إلى 1000 وحدة دولية.