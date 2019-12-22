تناول الخبز الأبيض كل يوم قد يفسد نومك ويسبب الأرق ويؤثر على هرموناتك

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كشفت دراسة على موقع جريدة " ديلى ميل" عن أن يوميات الطعام التي احتفظ بها أكثر من 50000 امرأة في منتصف الستينات من القرن الماضي من الحبوب المصنعة والسكرمرتبطان بقلة النوم.
اقترح علماء في مدينة نيويورك أن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة أن الجسم يبدأ في إطلاق الهرمونات التي تبقي الناس مستيقظين، وكانت النساء في الدراسة أكثرعرضة بنسبة 16 % للإصابة بالأرق إذا تناولن الكثير من الأطعمة مرتفعة الكربوهيدات والسكر.
عندما يحدث ارتفاع فى نسبة السكر في الدم بسرعة، يتفاعل جسمك من خلال إطلاق الأنسولين، ويمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى إفرازهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تتداخل مع النوم".
هذا يقيس تأثير الغذاء على نسبة السكر في الدم لدى شخص ما، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أوالبروتين تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من الكربوهيدرات والسكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.
ووجدت الدراسة أن اللاتى تناولن كميات كبيرة من الخضروات والألياف والفواكه الكاملة (وليس العصير) أقل عرضة للإصابة بالأرق بالفعل أو لتطويره.
على الرغم من أن الفواكه الكاملة تحتوي على سكر، إلا أنها تحتوي أيضًا على ألياف تساعد في تقليل طفرات السكر في الدم ، مما يجعل هذه الأطعمة منخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم.
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